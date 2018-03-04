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12:50, 4 марта 2018 2 945
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В рязанском кафе прокомментировали ситуацию с тараканами

В рязанском кафе прокомментировали ситуацию с тараканами

В рязанском гастропабе «Невиновных нет» в ТРЦ «Премьер» прокомментировали ситуацию с тараканами. Управляющая рассказала RZN.info о том, что ресторан находится на фудкоте, рядом с другими заведениями общественного питания.

«Тараканы есть не только у нас, но мы с ними боремся. Раз в месяц мы проводим дезинфекцию, сегодня как раз такой день, поэтому мы будем работать до 23:00», — заявила она.

Управляющая также отметила, что кафе находится на открытой площадке, поэтому тараканов из соседних заведений «не избежать».

Напомним, в воскресенье, 4 марта в соцсетях появилось видео из гастропаба «Невиновных нет» с тараканами.


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