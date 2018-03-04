В Рязани внедорожник вытащил из сугроба КамАЗ коммунальщиков. Видео в воскресенье, 4 марта, опубликовали в группе «
«Помощь коммунальщикам. На трассе они нужней, чем в сугробе», — отметила автор ролика.
Видео
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В Рязани внедорожник вытащил из сугроба КамАЗ коммунальщиков. Видео в воскресенье, 4 марта, опубликовали в группе «
«Помощь коммунальщикам. На трассе они нужней, чем в сугробе», — отметила автор ролика.
Видео
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В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.