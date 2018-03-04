В субботу, 3 марта, в Орске полицейский спас из огня четырехлетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.
Во время несения службы к инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Илье Еськину подбежала женщина. Она рассказала, что в квартире, где остались две ее дочери, начался пожар.
В подъезде полицейский встретил мужчину с двухлетней девочкой на руках, которую тот вынес из горящей квартиры. Второго ребенка остал искать Еськин.
«Вбежав в квартиру, сотрудник полиции оказался в густом дыму, дыхание было затруднено, практически ничего не было видно. Счет времени шел на минуты. Предположив, что ребенок мог спрятаться за одним из предметов мебели, инспектор, пригнувшись к полу, начал быстро обследовать горящее помещение. В итоге ему удалось найти спрятавшуюся 4-летнюю девочку. Он вынес ребенка из задымленной квартиры и передал матери. Видя, что дети раздеты, а на улице мороз, полицейский повторно вернулся в горящую квартиру и сумел найти для них верхнюю одежду», — рассказала представить МВД Ирина Волк.
Отравившихся угарным газом детей госпитализировали.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности одного из электроприборов.