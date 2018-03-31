Рязанские спасатели предупредят рыбаков об опасности выхода на лед. Рейды проведут в выходные,
Патрулировать водоемы будут 25 специалистов.
Отмечается, что на реках уже образовались промоины.
«Выход на такой лед может обернуться бедой, — подчеркнули в пресс-службе. — Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, то весенний — сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу».
Спасатели напоминают, что детям весной на лед выходить нельзя. Кроме того, опасно находиться на берегу: быстрое течение может обрушить его.