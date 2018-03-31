Двух жителей Рязанской области осудили за хранение наркотиков и попытку подкупить полицейского

В Шиловском районе два местных жителя предстали перед судом за хранение гашиша и попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщил
В июне 2017 года молодые люди заказали в интернете гашиш, который забрали из тайника- «закладки». Часть наркотика они употребили, оставшуюся часть один из подсудимых оставил в своем автомобиле.
Через несколько дней запрещенное вещество нашли полицейские и изъяли его.
Один из подсудимых, оставшись наедине с правоохранителем, положил ему в карман 250 тысяч рублей. Последний отказался от взятки.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 стать 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного действия, в крупном размере).
Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них четыре года и семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года, другому штраф размером в десять тысяч рублей.