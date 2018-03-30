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8:44, 30 марта 2018 1 063
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Житель Азербайджана попал под следствие за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Житель Азербайджана попал под следствие за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого во взятке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 27 марта этого года мужчину доставили в территориальный отдел полиции за нарушение режима пребывания на территории России. Чтобы избежать наказания, нарушитель пытался дать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).


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