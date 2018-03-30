Житель Азербайджана попал под следствие за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого во взятке. Об этом сообщила
По версии следствия, 27 марта этого года мужчину доставили в территориальный отдел полиции за нарушение режима пребывания на территории России. Чтобы избежать наказания, нарушитель пытался дать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).