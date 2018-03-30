Рязанские автоинспекторы выпустили памятку для пассажиров маршруток. Ее опубликовали на сайте регионального УМВД.

Согласно инструкции, рязанцы, войдя в маршрутку, должны «осмотреться и выбрать удобное место». Полицейские отметили, что при отсутствии свободных мест нужно «постараться встать в центре прохода, держась рукой за поручень».

«Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее — она может случайно открыться, — напомнили автоинспекторы. — Передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке».

Пассажирам «строго запрещается отвлекать водителя во время движения, даже для передачи денежных средств за проезд».

Получивший травмы пассажир «должен обратиться к водителю, при необходимости вызвать скорую помощь и дождаться сотрудников Госавтоинспекции, чтобы зафиксировать факт ДТП».

В памятке есть пункты и для водителей. Так, им важно знать, что «экстренное торможение может привести к достаточно серьезным и неприятным последствиям».

«Всем участникам дорожного движения необходимо помнить, что законопослушное поведение на дорогах, является не только залогом безопасности, но и показателем культуры», — отметили в пресс-службе.