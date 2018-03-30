Рязанку обманом заставили установить в квартире противопожарные датчики

Рязанскую пенсионерку обманом заставили установить в квартире противопожарные датчики. Об этом сообщила ГТРК «
Мошенник пришел в один из домов на улице Бирюзова в среду, 28 марта. Он представился сотрудником газовой службы. После осмотра газовой плиты мужчина предупредил хозяйку квартиры о необходимости установить противопожарные датчики, сославшись на госпрограмму, которая вступила в силу после
По словам рязанки, когда она попыталась отказаться, мужчина пригрозил ей проверками и штрафом за отсутствие противопожарного оборудования. После этого пенсионерка согласилась и отдала за установку трех датчиков восемь тысяч рублей.
В сервисном центре фирмы САКЗ «ГазМастер», от лица которой работал мужчина, сослались на недопонимание со стороны пенсионерки: «Мы работаем по программе компания „Безопасный дом“. Возможно, неправильно мастера поняли», — отметила сотрудница центра.
Согласно информации от представителей АО «Рязаньгоргаз», никакой обязательной программы по установке датчиков газа или дыма нет. Кроме того, допуск на установку подобного оборудования есть только у сотрудников компании. Они должны уведомить о своем визите заранее.