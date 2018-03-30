«Омега-центр» предложил рязанцам услуги по ремонту кузова

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Мастера также могут провести сложные стапельные работы и покрасить автомобиль. В «Омега-центре» можете получить два вида ремонта кузова:
- полный — если в случае серьезной аварии требуется восстановить геометрию деформированного кузова, применяется специальное оборудование cтапель;
- локальный — ликвидации небольших повреждений кузова.
«Наши мастера проведут работы по кузовному ремонту быстро, качественно и надежно», — говорится в сообщении.
Записаться на прием или уточнить информацию можно по телефону +7 (4912) 777-333.