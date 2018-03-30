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10:57, 30 марта 2018 339
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Фиктивно устроенный на работу захаровец незаконно получал зарплату

Фиктивно устроенный на работу захаровец незаконно получал зарплату

Жительница Захарова предстанет перед судом за то, что фиктивно устраивала своего сына на работу. Об этом сообщила пресс-служба Михайловского райсуда.

Известно, что женщина работала заведующей детсада, а потом директором школы. С 2012 по 2016 год она устраивала сына на должности слесаря, разнорабочего и дворника. По факту мужчина не выполнял своих обязанностей, но зарплату ему начисляли. Таким образом, он незаконно получил 108 546 рублей.

В отношении мошенницы возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ.


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