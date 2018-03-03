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12:30, 3 марта 2018 1 637
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Под Мурманском полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши. Видео

Под Мурманском полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши. Видео

В поселке Видяево Мурманской области груда снега упала с крыши поселковой администрации на двух женщин и полуторагодовалую девочки. Следователи начали проверку по случившегося, передает Life.

За секунду до обрушения маленькая девочка отвела мать в сторону.

«Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. Ребёнка с матерью после происшествия доставили в больницу, их жизнь и здоровье вне опасности», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.


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