Любимов пригласил рязанцев на форум «Цифровая трансформация региона». Видео

Николай Любимов пригласил рязанцев на форум «Цифровая трансформация региона». Видеоприглашение опубликовано в
Форум начинается в понедельник, 5 марта, в 11:00, в конгресс-отеле «Амакс». В рамках мероприятия перед рязанцами выступят известные руководители и первые лица региона. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по
Программа 5 марта:
- 10:00 — 11:00, регистрация;
- 11:00— 12:30, открытие молодежной программы форума;
- 12:30— 14:00, панельная дискуссия «Профессии будущего»;
- 14:00— 15:00, кофе-брейк;
- 15:30— 18:00, тематические секции.
Программа 6 марта:
- 8:30 — 11:00, регистрация, выставка проектов Цифровой экономики, пресс-коференция;
- 9:30 — 10:30, дискуссионная панель «Цифровая Экономика — старт новых возможностей для региона»;
- 11:00 — 12:45, пленарное заседание «Цифровая трансформация региона»;
- 12:45 — 13:00, торжественное подписание соглашений о сотрудничестве;
- 13:00 -14:00, обед.
- 14:00 — 15:30, дискуссионная панель: «Умный и безопасный город»;
- 15:30 — 16:00, кофе-брейк;
- 16:00 — 18:00 дискуссионная панель: Возможности инструментов «Гражданского Правительства» для повышения качества управления и жизни граждан.