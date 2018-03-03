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8:48, 3 марта 2018 5 883
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Любимов пригласил рязанцев на форум «Цифровая трансформация региона». Видео

Любимов пригласил рязанцев на форум «Цифровая трансформация региона». Видео

Николай Любимов пригласил рязанцев на форум «Цифровая трансформация региона». Видеоприглашение опубликовано в группе мероприятия «ВКонтакте».

Форум начинается в понедельник, 5 марта, в 11:00, в конгресс-отеле «Амакс». В рамках мероприятия перед рязанцами выступят известные руководители и первые лица региона. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Программа 5 марта:

  • 10:00 — 11:00, регистрация;
  • 11:00— 12:30, открытие молодежной программы форума;
  • 12:30— 14:00, панельная дискуссия «Профессии будущего»;
  • 14:00— 15:00, кофе-брейк;
  • 15:30— 18:00, тематические секции.

Программа 6 марта:

  • 8:30 — 11:00, регистрация, выставка проектов Цифровой экономики, пресс-коференция;
  • 9:30 — 10:30, дискуссионная панель «Цифровая Экономика — старт новых возможностей для региона»;
  • 11:00 — 12:45, пленарное заседание «Цифровая трансформация региона»;
  • 12:45 — 13:00, торжественное подписание соглашений о сотрудничестве;
  • 13:00 -14:00, обед.
  • 14:00 — 15:30, дискуссионная панель: «Умный и безопасный город»;
  • 15:30 — 16:00, кофе-брейк;
  • 16:00 — 18:00 дискуссионная панель: Возможности инструментов «Гражданского Правительства» для повышения качества управления и жизни граждан.

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1 день назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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