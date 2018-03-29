На рязанском «Политехе» установят табличку с надписью о золотых часах Полонского. В четверг, 29 марта, депутаты городской думы утвердили ее установку на средства вуза.
На фасаде учебного корпуса появится табличка с надписью: «В актовом зале Рязанской 1-й мужской гимназии в августе 1837 года гимназисту-поэту Якову Полонскому от имени наследника русского престола цесаревича Александра Николаевича, будущего императора России Александра II, после торжественного молебна директором гимназии Николаем Николаевичем Семеновым были вручены в футляре золотые часы».