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16:01, 29 марта 2018 364
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На рязанском «Политехе» установят табличку с надписью о золотых часах Полонского

На рязанском «Политехе» установят табличку с надписью о золотых часах Полонского

На рязанском «Политехе» установят табличку с надписью о золотых часах Полонского. В четверг, 29 марта, депутаты городской думы утвердили ее установку на средства вуза.

На фасаде учебного корпуса появится табличка с надписью: «В актовом зале Рязанской 1-й мужской гимназии в августе 1837 года гимназисту-поэту Якову Полонскому от имени наследника русского престола цесаревича Александра Николаевича, будущего императора России Александра II, после торжественного молебна директором гимназии Николаем Николаевичем Семеновым были вручены в футляре золотые часы».


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1 день назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 7

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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