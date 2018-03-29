Клиентам «Дом.ru Бизнес» стала доступна демо-версия облачной АТС

Корпоративным клиентам телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» стала доступна демо-версия облачной АТС. Это не зависит от количества услуг и выбранного тарифа, сообщили в пресс-службе оператора.
Организации могут «попробовать» услугу в работе, протестировать все функциональные возможности и основные модули, оценить достоинства и принять решение о покупке. Стоимость ОАТС 3.0 зависит от количества подключаемых к ней телефонных номеров и спектра необходимых клиенту дополнительных услуг. Ежемесячная плата начинается с 490 рублей. Все внутренние разговоры между сотрудниками, подключенными к облачной АТС, бесплатны.
Отмечается, что демо-версия облачной АТС действует неделю с момента активации. В ней доступны все возможные опции платной версии ОАТС: записи всех разговоров, сбор расширенной статистики, опция «Заказ обратного звонка» и другие.
Организации могут протестировать услугу
«В тестовом личном кабинете облачной АТС можно настроить гибкие сценарии приема звонков. Например, равномерный перевод звонков на группу сотрудников, или прием звонков по очереди, указав порядок и интенсивность выбора адресатов. Это помогает справедливо распределять нагрузку на менеджеров по продажам и сократить время ожидания клиента на линии. Включение и выключение дополнительных опций не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов», — говорится в сообщении.
Чтобы узнать больше о возможностях услуги, подобрать тариф и подключить облачную АТС «Дом.ru Бизнес», клиенты могут обратиться к персональному менеджеру по обслуживанию корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес» или оставить заявку на
Как отметили в пресс-службе оператора, по итогам 2017 года облачная АТС стала одной из самых популярных облачных услуг среди корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес». «Облачная платформа способна справляться с любой нагрузкой и количеством подключенных пользователей. Программное решение расположено в „облаке“ и не требует капитальных вложений в оборудование и затрат на техническую поддержку», — добавили в «Дом.ru Бизнес».