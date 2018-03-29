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11:27, 29 марта 2018 678
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Изменение генплана сысоевского кладбища вынесли на слушания

Изменение генплана сысоевского кладбища вынесли на слушания

В четверг, 29 марта, рязанская городская дума назначила слушания по изменению генплана в Сысоеве.

Планируется изменить границы нескольких участков, которые расположены в зонах лесопарков, неселитебных территорий и кладбищ. Территории уже фактически используются для захоронения.

Отмечается, что площадь кладбища не превысит 40 га.

Слушания пройдут 11 мая в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28), начало в 18 часов. Предложения по проекту будут до этого дня принимать в кабинете №212 административного здания на Введенской, в доме №107. Телефон: 29-78-17.


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