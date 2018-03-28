В центре Рязани иномарка проехала на «красный» и уcтроила ДТП с маршруткой

Утром в среду, 28 марта, на улице Ленина в Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Как рассказали корреспонденту RZN.info очевидцы, Dodge ехал со стороны улицы Соборной на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet, выезжавший с улицы Почтовый на «зеленый». От удара Dodge занесло, машина столкнулась с маршруткой №66, которая стояла в этот момент перед светофором.
«Я не видел, что „красный“. Я на „зеленый“ выезжал и ехал не сильно. Теперь вот дверь менять», — прокомментировал водитель Dodge.
По предварительной информации, в результате аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Из-за ДТП собралась