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9:54, 28 марта 2018 817
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В центре Рязани иномарка проехала на «красный» и уcтроила ДТП с маршруткой

В центре Рязани иномарка проехала на «красный» и уcтроила ДТП с маршруткой

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Утром в среду, 28 марта, на улице Ленина в Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали корреспонденту RZN.info очевидцы, Dodge ехал со стороны улицы Соборной на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet, выезжавший с улицы Почтовый на «зеленый». От удара Dodge занесло, машина столкнулась с маршруткой №66, которая стояла в этот момент перед светофором.

«Я не видел, что „красный“. Я на „зеленый“ выезжал и ехал не сильно. Теперь вот дверь менять», — прокомментировал водитель Dodge.

По предварительной информации, в результате аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Из-за ДТП собралась серьезная пробка.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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