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20:14, 28 марта 2018 624
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Рязанская организация расплатилась по долгам «Мерседесом»

Рязанская организация расплатилась по долгам «Мерседесом»

Рязанская организация расплатилась по долгам автомобилем Mercedez-Benz. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Предприятие задолжало более 500 тысяч рублей арендной платы. Переговоры не исправили ситуацию, и арендодатель обратился в суд за выдачей исполнительного документа.

Судебный пристав в официальном порядке потребовал у должника предоставить машину, чтобы составить акт описи или ареста. Однако директор фирмы ответил отказом, мотивируя это угоном автомобиля. Иномарку объявили в розыск.

Удалось установить, что автомобилем регулярно пользуются. Разыскиваемую машину удалось быстро обнаружить — она стояла на парковке у одного из рязанских офисных центров.

Когда судебный пристав-исполнитель производил арест Mercedez-Benz, на парковке появился хозяин, «пытаясь изобразить искреннее удивление». Но имущество уже было арестовано.

В сообщении отметили, что у организации есть десять дней, чтобы расплатиться «по счетам».


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