Рязанская организация расплатилась по долгам «Мерседесом»

Рязанская организация расплатилась по долгам автомобилем Mercedez-Benz. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Предприятие задолжало более 500 тысяч рублей арендной платы. Переговоры не исправили ситуацию, и арендодатель обратился в суд за выдачей исполнительного документа.
Судебный пристав в официальном порядке потребовал у должника предоставить машину, чтобы составить акт описи или ареста. Однако директор фирмы ответил отказом, мотивируя это угоном автомобиля. Иномарку объявили в розыск.
Удалось установить, что автомобилем регулярно пользуются. Разыскиваемую машину удалось быстро обнаружить — она стояла на парковке у одного из рязанских офисных центров.
Когда судебный пристав-исполнитель производил арест Mercedez-Benz, на парковке появился хозяин, «пытаясь изобразить искреннее удивление». Но имущество уже было арестовано.
В сообщении отметили, что у организации есть десять дней, чтобы расплатиться «по счетам».