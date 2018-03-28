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18:10, 28 марта 2018 78
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Фролов поднялся на три позиции в медиарейтинге глав ЦФО

Фролов поднялся на три позиции в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам февраля глава Рязани Владислав Фролов занял 11-е место из 16 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За месяц Фролов поднялся на три позиции.

И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов опустился на 6-ю позицию, потеряв одну строчку.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,7 тысячи СМИ.


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