Фролов поднялся на три позиции в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам февраля глава Рязани Владислав Фролов занял 11-е место из 16 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За месяц Фролов поднялся на три позиции.
И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов опустился на 6-ю позицию, потеряв одну строчку.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,7 тысячи СМИ.