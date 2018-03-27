В «Рязаньэнерго» оценили готовность к мобилизации

С 22 по 23 марта на базе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошел учебно-методический сбор руководителей мобилизационных органов филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Директор «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин отметил «значимую роль работников мобилизационных органов в укреплении мобилизационной готовности филиалов и компании в целом».
Итоги работы 2017 года подвел начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Владимир Безродный. «В связи с осложнением военно-политической обстановки в мире сегодня как никогда важны вопросы безопасности и мобилизационной готовности электросетевого комплекса. Мобилизационные подразделения МРСК и ее филиалов в субъектах Российской Федерации профессионально и качественно организуют работу, направленную на подготовку органов управления и всех структур энергокомпании в области мобилизационной подготовки», — сказал Безродный.
Особенно высокий потенциал работы отметили в филиалах «Рязаньэнерго», «Владимирэнерго» и «Ивэнерго».
Участники учебно-методического сбора также поделились опытом, обсудили решение текущих задач и проблем, поставили задачи на 2018 год.