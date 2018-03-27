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16:58, 27 марта 2018 370
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Уровень воды в Оке на полметра больше прошлогоднего — метеорологи

Уровень воды в Оке на полметра больше прошлогоднего — метеорологи

Фото: Pixabay.com

По данным на 23 марта, уровень воды в Оке на полметра больше прошлогоднего. Об этом сообщил Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На реке Мокша уровень воды практически совпадает с прошлогодним. В прошлом году 18-22 марта на Оке был пик половодья (на Мокше — 1-3 апреля).

Отмечается, что пока на крупных и средних реках стоит лед, местами есть полыньи. Толщина льда соответствует норме, хотя он встал на полтора месяца позже сроков.

«По предварительной оценке, вскрытие на реках области будет в сроки, близкие к норме и позже до 2 недель. Так, на Оке подвижки льда и вскрытие ожидаются к середине апреля, пик волны половодья — третья декада и конец апреля», — говорится в сообщении.

По прогнозам, максимальный уровень воды в Оке в Рязани не превысит 590 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Рязань подготовили к половодью.

Ожидается, что на большинстве притоков Оки уровень воды будет близок к норме.


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