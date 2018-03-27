По данным на 23 марта, уровень воды в Оке на полметра больше прошлогоднего. Об этом
На реке Мокша уровень воды практически совпадает с прошлогодним. В прошлом году 18-22 марта на Оке был пик половодья (на Мокше — 1-3 апреля).
Отмечается, что пока на крупных и средних реках стоит лед, местами есть полыньи. Толщина льда соответствует норме, хотя он встал на полтора месяца позже сроков.
«По предварительной оценке, вскрытие на реках области будет в сроки, близкие к норме и позже до 2 недель. Так, на Оке подвижки льда и вскрытие ожидаются к середине апреля, пик волны половодья — третья декада и конец апреля», — говорится в сообщении.
По прогнозам, максимальный уровень воды в Оке в Рязани не превысит 590 сантиметров.
Ранее сообщалось, что Рязань
Ожидается, что на большинстве притоков Оки уровень воды