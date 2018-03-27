МЧС открыло «горячую линию» по нарушениям пожарной безопасности

Рязанцев попросили сообщить о нарушениях пожарной безопасности. Об этом сообщили на сайте регионального
«Многие люди сталкиваются с различного рода нарушениями, но не все знают, куда можно обратиться за помощью. Право на обращение в государственные органы закреплено за гражданином Конституцией России и является одной из действенных форм защиты его прав», — отметил в сообщении.
Жители Рязанской области могут обратиться в МЧС по «телефону доверия»: 21-63-04.
Горожане также могут обратиться к начальнику главного управления, заполнив форму на
Отмечается, что все сообщения рассматривает начальник главноего управлления МЧС, после его резолюции они направляются руководителям структурных подразделений.