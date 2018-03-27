Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:51, 27 марта 2018 600
 0    0

МЧС открыло «горячую линию» по нарушениям пожарной безопасности

МЧС открыло «горячую линию» по нарушениям пожарной безопасности

Рязанцев попросили сообщить о нарушениях пожарной безопасности. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

«Многие люди сталкиваются с различного рода нарушениями, но не все знают, куда можно обратиться за помощью. Право на обращение в государственные органы закреплено за гражданином Конституцией России и является одной из действенных форм защиты его прав», — отметил в сообщении.

Жители Рязанской области могут обратиться в МЧС по «телефону доверия»: 21-63-04.

Горожане также могут обратиться к начальнику главного управления, заполнив форму на сайте, сообщением на электронную почту: mchs_rzn@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 390000, город Рязань, улица Семинарская, дом №11.

Отмечается, что все сообщения рассматривает начальник главноего управлления МЧС, после его резолюции они направляются руководителям структурных подразделений.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:49, 27 марта 2018
В Рязани почтили память погибших в кемеровском торговом центре
12:31, 27 марта 2018
Рязанский застройщик дважды продал квартиру в несданном доме
11:51, 27 марта 2018
МЧС открыло «горячую линию» по нарушениям пожарной безопасности
11:30, 27 марта 2018
В Рязанской области отменили развлекательные мероприятия
10:51, 27 марта 2018
«МегаФон» рассказал рязанским предпринимателям о современных digital-решениях для бизнеса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 491
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 25 984
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 576
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 564
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 817
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум