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12:37, 25 марта 2018 704
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Юная рязанка прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Видео

Юная рязанка прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Видео

12-летняя Александра Харламова прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Ее выступление вышло в эфир в субботу, 24 марта.

«На многих конкурсах меня переполняло волнение, и я не смогла с ним справиться, но я уверенна, что в этот раз у меня все получится», — сказала девочка перед выступлением.

Воспитанница рязанского «Созвездия добра» спела песню «Океанами стали», которую исполняет певец Alekseev.

Первым на кнопку нажал DJ Грув. «Я думал, нажимать или нет, может тональность какая-то неудачная, голос как-то ни низко, ни высоко, очень странно было, на мой взгляд», — отметил он, — «Но тем не менее я вижу потенциал».

Наставники проголосовали за то, чтобы Саша прошла в следующий тур. Они также отметили тембр ее голоса и то, как она гармонично держится на сцене.


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