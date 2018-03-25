Юная рязанка прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Видео

12-летняя Александра Харламова прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Ее выступление вышло в эфир в субботу, 24 марта.
«На многих конкурсах меня переполняло волнение, и я не смогла с ним справиться, но я уверенна, что в этот раз у меня все получится», — сказала девочка перед выступлением.
Воспитанница рязанского «Созвездия добра» спела песню «Океанами стали», которую исполняет певец Alekseev.
Первым на кнопку нажал DJ Грув. «Я думал, нажимать или нет, может тональность какая-то неудачная, голос как-то ни низко, ни высоко, очень странно было, на мой взгляд», — отметил он, — «Но тем не менее я вижу потенциал».
Наставники проголосовали за то, чтобы Саша прошла в следующий тур. Они также отметили тембр ее голоса и то, как она гармонично держится на сцене.