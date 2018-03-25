Рязанцев пригласили поучаствовать в чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Об этом сообщили в
Суть соревнования в том, что участники на время читают со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые. Жюри оценит технику и артистизм по шестибальной системе.
Победитель отборочного тура получит приз от партнеров чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна», а также представит Рязань в финале.
«Мы верим в то, что чувство юмора и любовь к чтению спасет нас от всех ужасов, о которых каждый день рассказывают в новостях», — отметили в сообщении.
Мероприятие пройдет в пятницу, 30 марта, в библиотеке имени Горького. Начало в 17:00.
Фото группы «Открой рот. Рязань»