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10:33, 25 марта 2018 542
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Рязанцев пригласили поучаствовать в чемпионате по чтению вслух «Открой рот»

Рязанцев пригласили поучаствовать в чемпионате по чтению вслух «Открой рот»

Рязанцев пригласили поучаствовать в чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Об этом сообщили в группе мероприятия во «Вконтакте».

Суть соревнования в том, что участники на время читают со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые. Жюри оценит технику и артистизм по шестибальной системе.

Победитель отборочного тура получит приз от партнеров чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна», а также представит Рязань в финале.

«Мы верим в то, что чувство юмора и любовь к чтению спасет нас от всех ужасов, о которых каждый день рассказывают в новостях», — отметили в сообщении.

Мероприятие пройдет в пятницу, 30 марта, в библиотеке имени Горького. Начало в 17:00.

Фото группы «Открой рот. Рязань»


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