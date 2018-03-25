На пожаре в Шацком районе пострадал человек. Об этом сообщили на сайте регионального
Помимо жилого дома, полностью сгорел и деревянный дачный дом.
Напомним,
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На пожаре в Шацком районе пострадал человек. Об этом сообщили на сайте регионального
Помимо жилого дома, полностью сгорел и деревянный дачный дом.
Напомним,
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.