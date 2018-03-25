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13:37, 25 марта 2018 179
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На пожаре в Шацком районе пострадал человек

На пожаре в Шацком районе пострадал человек

На пожаре в Шацком районе пострадал человек. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

Помимо жилого дома, полностью сгорел и деревянный дачный дом.

Напомним, возгорание произошло вечером в субботу, 24 марта.


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Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

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