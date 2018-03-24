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18:32, 24 марта 2018 912
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С надеждой на весну. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю марта

С надеждой на весну. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю марта

В последнюю рабочую неделю марта в Рязани незначительно потеплеет. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 26 марта, столбики термометров опустятся до -4 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов. Пойдет снег с дождем.

Во вторник, 27 марта, погода практически не изменится, температура воздуха днем составит около +2 градусов, пойдут осадки.

В среду, 28 марта, подморозит: ночью синоптики обещают до -7 градусов мороза, днем — до -1 градуса, без осадков.

В ночь на четверг, 29 марта, похолодает до -12 градусов. Днем воздух прогреется до нуля градусов, снова пойдет снег с дождем.

Аналогичная погода ожидается в Рязани и в пятницу, 30 марта.


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