Учебный центр ПРАЙМ организовал конференцию по пародонтологии

Учебный центр
На площадке
«Мы очень рады, что врачи проявляют интерес к актуальным проблемам стоматологии и стремятся к профессиональному развитию вместе с нами. За время конференции мы успели не только приобрести знания, но и поделиться мнениями. Благодаря присутствию врачей-стоматологов разных возрастов (начиная от студентов РязГМУ и заканчивая врачами с опытом работы более 20 лет) формат мероприятия носил дискуссионный характер», — рассказали в учебном центре.
ПРАЙМ организовывает мероприятия для стоматологов каждый месяц, чтобы повышать профессионализм врачей региона.