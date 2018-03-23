Руководитель рязанской организации попал под следствие за невыплату зарплаты сотруднику

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Строймонтажсервис ССВ». Об этом сообщила
По данным следствия, руководитель организации с сентября 2015 года по апрель 2016 года не выплачивал в полном объеме зарплату одному из сотрудников. В результате образовалась задолженность на общую сумму не менее 164 тысяч рублей.
По результатам проверки и материалам прокуратуры о нарушениях законодательства возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, решается вопрос по погашению задолженности. Расследование дела продолжается.