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8:17, 23 марта 2018 204
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Руководитель рязанской организации попал под следствие за невыплату зарплаты сотруднику

Руководитель рязанской организации попал под следствие за невыплату зарплаты сотруднику

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Строймонтажсервис ССВ». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, руководитель организации с сентября 2015 года по апрель 2016 года не выплачивал в полном объеме зарплату одному из сотрудников. В результате образовалась задолженность на общую сумму не менее 164 тысяч рублей.

По результатам проверки и материалам прокуратуры о нарушениях законодательства возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, решается вопрос по погашению задолженности. Расследование дела продолжается.


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