На конференции в рязанском агроуниверситете обсудили экологическое состояние природы

В четверг, 22 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла международная научно-практическая конференция «Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий».
В ней участвовали российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты ведущих аграрных вузов и научных учреждений. Рязанский РГАТУ представляла доктор биологических наук профессор Александра Новак.
Доклады на конференции представили:
- Борис Кочуров — вице-президент ОООР «Экосфера», ведущий научный сотрудник Института географии РАН (Москва), доктор географических наук, профессор;
- Кристина Брыс и Лешек Кухар — профессора университета естественных наук (Польша);
- Вилиана Васильева — представитель института кормовых культур (Болгария).
«Участники встречи обсудили основные проблемы развития экологии, экологическую ситуацию в России и потенциал территориальных возможностей для развития агроэкополисов. Рассмотрели вопросы применение синтетических данных в экологических и сельскохозяйственных науках, эффективность применения микроудобрений на масличных культурах и практическое применение инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве», — рассказали представители РГАТУ.