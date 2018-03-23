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11:01, 23 марта 2018 280

На конференции в рязанском агроуниверситете обсудили экологическое состояние природы

На конференции в рязанском агроуниверситете обсудили экологическое состояние природы

В четверг, 22 марта, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла международная научно-практическая конференция «Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий».

В ней участвовали российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты ведущих аграрных вузов и научных учреждений. Рязанский РГАТУ представляла доктор биологических наук профессор Александра Новак.

Доклады на конференции представили:

  • Борис Кочуров — вице-президент ОООР «Экосфера», ведущий научный сотрудник Института географии РАН (Москва), доктор географических наук, профессор;
  • Кристина Брыс и Лешек Кухар — профессора университета естественных наук (Польша);
  • Вилиана Васильева — представитель института кормовых культур (Болгария).

«Участники встречи обсудили основные проблемы развития экологии, экологическую ситуацию в России и потенциал территориальных возможностей для развития агроэкополисов. Рассмотрели вопросы применение синтетических данных в экологических и сельскохозяйственных науках, эффективность применения микроудобрений на масличных культурах и практическое применение инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве», — рассказали представители РГАТУ.


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