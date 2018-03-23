Карабасов рассмотрел обращения рязанцев на личном приеме

В пятницу, 23 марта, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил
Карабасов ответил на вопросы рязанцев, в том числе о благоустройстве пространств города, установке спортинвентаря во дворах, ремонте внутриквартальных проездов, благоустройстве дворов, ремонте асфальта на улицах города.
И.о. главы администрации города рассмотрел обращения шести заявителей, по всем озвученным вопросам дал поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям главы. Как отметили в мэрии, решение вопросов Сергей Карабасов будет контролировать лично.