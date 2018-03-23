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16:39, 23 марта 2018 229

Филиал «Рязаньэнерго» напомнил о мерах безопасности при занятии экстремальным спортом

Филиал «Рязаньэнерго» напомнил о мерах безопасности при занятии экстремальным спортом

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил любителям сноукайтинга, прыжков с парашютом, парапланеризма, паркура и других видов экстремального спорта, а также руководителей рязанских спортивных клубов о мерах безопасности во время проведения соревнований и тренировок около линий электропередачи или трансформаторных подстанций.

По словам специалистов, приближение человека и спортоборудования к проводам ЛЭП или столкновение с ними может привести к получению сильных ожогов, параличу жизненно важных органов или смерти. «Выбирая место для занятий спортом и отдыха, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма», — говорится в сообщении.

Неосторожные действия могут привести к несчастным случаям

Энергетики пояснили, что охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи: «Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — десять метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии».

Неосторожные действия в границах охранных зон могут привести к несчастным случаям, нарушить нормальную работу объектов электросетей, спровоцировать пожар, рассказали в пресс-службе филиала. «Нарушителей привлекают к ответственности», — добавили специалисты.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон нужно сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


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