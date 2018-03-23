Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:52, 23 марта 2018 132
 0    0

Днем в субботу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

Днем в субботу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

Днем в субботу, 24 марта, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на субботу ожидается до -5, -10 градусов, небольшой снег. Днем температура поднимется до -2, +3 градусов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:52, 23 марта 2018
Днем в субботу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
14:48, 23 марта 2018
В Орешке обновят воду и песок 3
12:58, 22 марта 2018
В Солотче появились домики для сов
10:31, 22 марта 2018
Рязанцы вновь пожаловались на неубранный мусор в Песочне. Видео
8:37, 22 марта 2018
В выходные в Рязанской области ожидается потепление
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 105
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 635
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
14:05, 22 марта 2018 22 358
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 4
17:52, 13 марта 2018 20 523
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 279
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум