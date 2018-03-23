Днем в субботу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

Днем в субботу, 24 марта, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Об этом сообщила
В ночь на субботу ожидается до -5, -10 градусов, небольшой снег. Днем температура поднимется до -2, +3 градусов.
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Днем в субботу, 24 марта, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Об этом сообщила
В ночь на субботу ожидается до -5, -10 градусов, небольшой снег. Днем температура поднимется до -2, +3 градусов.
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