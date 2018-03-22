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19:57, 22 марта 2018 356
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Жительница Касимова получила на почте игрушечную машинку вместо смартфона

Жительница Касимова получила на почте игрушечную машинку вместо смартфона

Жительница Касимова получила на почте игрушечную машинку вместо смартфона. Об этом она рассказала в соцсетях.

Случай произошел еще в конце декабря. Женщина заказала себе смартфон в одном из китайских интернет магазинов. Придя на почту, она обнаружила, что пакет весит намного меньше, чем должен.

«Я отказывалась принимать такую посылку, но сотрудницы почты начали возмущаться и отказывать мне во вскрытии посылки, но все же мне удалось убедить одну из сотрудниц. Вскрывал сам инспектор Почты России. В итоге в посылке оказался не телефон, а пластиковая игрушка (машинка)», — рассказала героиня истории. Она отметила, что посылка должна была прийти другим людям — внутри упаковки указан иной адресат. О вскрытии посылки составили акт.

По словам женщины, на почте на претензию не отреагировали: «При вопросе о моей претензии, сотрудницы почты Касимова с усмешкой говорят: «Ничего ты не добьешься, сколько вас таких тут писало и ничего не доказывали», — подытожила получатель посылки.


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