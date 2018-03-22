Жительница Касимова получила на почте игрушечную машинку вместо смартфона. Об этом она рассказала в соцсетях.
Случай произошел еще в конце декабря. Женщина заказала себе смартфон в одном из китайских интернет магазинов. Придя на почту, она обнаружила, что пакет весит намного меньше, чем должен.
«Я отказывалась принимать такую посылку, но сотрудницы почты начали возмущаться и отказывать мне во вскрытии посылки, но все же мне удалось убедить одну из сотрудниц. Вскрывал сам инспектор Почты России. В итоге в посылке оказался не телефон, а пластиковая игрушка (машинка)», — рассказала героиня истории. Она отметила, что посылка должна была прийти другим людям — внутри упаковки указан иной адресат. О вскрытии посылки составили акт.
По словам женщины, на почте на претензию не отреагировали: «При вопросе о моей претензии, сотрудницы почты Касимова с усмешкой говорят: «Ничего ты не добьешься, сколько вас таких тут писало и ничего не доказывали», — подытожила получатель посылки.