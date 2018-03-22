В Солотче появились домики для сов

В Солотче появились гнездовые домики для редкого вида сов, занесенных в Красную книгу Рязанской области — длиннохвостой неясыти. Об этом сообщил
Соорудить конструкцию мог любой рязанец в рамках акции «Домик для совы». Искусственные гнездовья развесили на территории заказника «Солотчинский парк».
«Подобная акция проводится для региона впервые. В дальнейшем орнитологи РГУ имени С.А. Есенина планируют продолжать работу по изготовлению искусственных гнездовий для редких видов птиц», — говорится в пресс-релизе.