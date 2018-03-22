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12:58, 22 марта 2018 641
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В Солотче появились домики для сов

В Солотче появились домики для сов

В Солотче появились гнездовые домики для редкого вида сов, занесенных в Красную книгу Рязанской области — длиннохвостой неясыти. Об этом сообщил сайт РГУ имени Есенина.

Соорудить конструкцию мог любой рязанец в рамках акции «Домик для совы». Искусственные гнездовья развесили на территории заказника «Солотчинский парк».

«Подобная акция проводится для региона впервые. В дальнейшем орнитологи РГУ имени С.А. Есенина планируют продолжать работу по изготовлению искусственных гнездовий для редких видов птиц», — говорится в пресс-релизе.


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