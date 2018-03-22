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12:20, 22 марта 2018 192
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В Сасове откроется диализный центр

В Сасове откроется диализный центр

В Сасове откроется новый диализный центр, где будут оказывать помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью. Об этом пишет ИД «Пресса».

Диализный центр площадью 650 квадратных метров оснащен 10 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения, что позволит лечить методом гемодиализа 60 пациентов. В центре появятся 20 новых рабочих мест.

Планируется, что медучреждение сможет оказывать услуги пациентам с применением перитонеального диализа, который является альтернативным методом заместительной почечной терапии, что дает пациентам возможность проходить лечение на дому.

Сейчас почечную терапию получают перитонеальным диализом 20 человек, методом гемодиализа 275 человек. Такую помощь оказывают в больнице №11, в диализном центре ООО «Фрезениус» в Рязани и в межрайоных центрах в Сасове, Касимове, Шилове, Скопине, Ряжске, где есть по два диализных места, которые могут принять при 3-сменной работе 12 пациентов.

«Таким образом, открытие Сасовского центра облегчит жизнь многим людям, нуждающимся в диализе», — отмечается в сообщении.

Фото ИД «Пресса»


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