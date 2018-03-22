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10:31, 22 марта 2018 225
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Рязанцы вновь пожаловались на неубранный мусор в Песочне. Видео

Рязанцы вновь пожаловались на неубранный мусор в Песочне. Видео

На улице Песоченской около мусорных баков внов скопились отходы. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Съемочная группа уже приезжала по этому адресу в начале марта. Перед повторным приездом коммунальщики «наспех» очистили контейнер, но все что около него «так и осталось на месте». Местные жители утверждают, что уже видели там крыс.

«Я уже звонила непосредственно руководителю управляющему компании… Телефон он отключил. Мне сообщили, что он поменял номер. Я позвонила в службу по приему заявок по электрике, но там мне сказали, что такими обращениями они не занимаются. Мы не знаем уже что делать», — пожаловалась жительница дома №18 по улице Песоченской.

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