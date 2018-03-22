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16:45, 22 марта 2018 149
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Рязань посетили представители Ассоциации уличного баскетбола

Рязань посетили представители Ассоциации уличного баскетбола

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 22 марта, Рязань посетили представители Ассоциации уличного баскетбола. В их число вошел первый вице-президент ассоциации Сергей Грунис. Спортсмены побывали в гостях у городской администрации.

«Сегодня мы с ассоциацией направим документы в Российскую федерацию баскетбола, чтобы в августе провести в Рязани финал Кубка России по стритболу», — рассказал и.о. главы администрации Сергей Карабасов. «Мы хотим участвовать в РФБ, чтобы наш город рассматривали как одну из площадок для проведения соревнований».

Также Карабасов анонсировал фестиваль уличного баскетбола «Железка-2018» на июль-август этого года.

В нем планируется участие порядка шестисот команд со всего региона. «Мы хотим выйти в количественные и качественные показатели турнира. Наша задача — максимально вовлекать молодежь в занятие спортом, в частности, в уличный баскетбол», — рассказал и.о. главы администрации. Он добавил, что в школах уже стартовали отборочные мероприятия.

Предварительно площадкой для проведения фестиваля названа территория под эстакадой в Лесопарке, где согласно проекту благобустройства будет организован центр уличного спорта «Под мостом». Ранее разрабочики проекта рассказали, что он будет состоять из семи площадок общей вместимостью до двух тысяч человек.

По словам Сергея Груниса, подобные проекты уже реализованы в Москве и Калининграде и имеют плюсы: «Мост — это крыша, не нужно возводить здание, можно играть в плохую погоду. Практика также показывает, что под мостом — это отличное место, когда очень жарко, потому что там прохладно и достаточно комфортно. В целом, центр уличного спорта, не сомневаюсь, станет флагманской площадкой в городе».

На встрече Карабасов поздравил первого вице-президента с днем рождения и подарил ему футболку с надписью «Железка-2018», а также вручил благодарность от администрации города.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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