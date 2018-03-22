В четверг, 22 марта, Рязань посетили представители Ассоциации уличного баскетбола. В их число вошел первый вице-президент ассоциации Сергей Грунис. Спортсмены побывали в гостях у городской администрации.

«Сегодня мы с ассоциацией направим документы в Российскую федерацию баскетбола, чтобы в августе провести в Рязани финал Кубка России по стритболу», — рассказал и.о. главы администрации Сергей Карабасов. «Мы хотим участвовать в РФБ, чтобы наш город рассматривали как одну из площадок для проведения соревнований».

Также Карабасов анонсировал фестиваль уличного баскетбола «Железка-2018» на июль-август этого года.

В нем планируется участие порядка шестисот команд со всего региона. «Мы хотим выйти в количественные и качественные показатели турнира. Наша задача — максимально вовлекать молодежь в занятие спортом, в частности, в уличный баскетбол», — рассказал и.о. главы администрации. Он добавил, что в школах уже стартовали отборочные мероприятия.

Предварительно площадкой для проведения фестиваля названа территория под эстакадой в Лесопарке, где согласно проекту благобустройства будет организован центр уличного спорта «Под мостом». Ранее разрабочики проекта рассказали , что он будет состоять из семи площадок общей вместимостью до двух тысяч человек.

По словам Сергея Груниса, подобные проекты уже реализованы в Москве и Калининграде и имеют плюсы: «Мост — это крыша, не нужно возводить здание, можно играть в плохую погоду. Практика также показывает, что под мостом — это отличное место, когда очень жарко, потому что там прохладно и достаточно комфортно. В целом, центр уличного спорта, не сомневаюсь, станет флагманской площадкой в городе».

На встрече Карабасов поздравил первого вице-президента с днем рождения и подарил ему футболку с надписью «Железка-2018», а также вручил благодарность от администрации города.