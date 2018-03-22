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12:21, 22 марта 2018 98

«Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

«Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

Дорожный комплекс Рязанской области перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Рязаньавтодор».

В организации отметили, что в настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по очистке проезжей части и тротуаров от снега, а также обработке покрытия реагентами.

«За минувшие сутки противогололедными материалами обработали федеральные, региональные и межмуниципальные дороги, израсходовали более четырех тысяч тонн пескосоляной смеси. Порядка 4,6 тысячи километров очистили от снега», — рассказали представители «Рязаньавтодор».

Во всех ДРСУ организовали круглосуточное дежурство техники. В уборке дорог Рязанской области задействовали около 285 единиц спецтехники. Реагентами прежде всего обрабатывают крутые повороты, съезды и подъемы, дорожное полотно.

Диспетчерская служба АО «Рязаньавтодор» работает в круглосуточном режиме. Телефон для связи 44-32-75 (факс).


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