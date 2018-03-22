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18:36, 22 марта 2018 396
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Партийцы подвели итоги выборов президента

Партийцы подвели итоги выборов президента

Рязанские единороссы обсудили итоги кампании по выборам президента РФ на территории региона. 22 марта состоялось очередное заседание регионального политсовета, участие в котором принял член Генсовета «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Результат на выборах не дается авансом. В данном случае он является признанием того, что президент сделал за предыдущие годы для страны, а также оказанием ему дальнейшего доверия, чтобы и мы с вами могли продолжать работать над экономикой, социальной сферой, общественными и политическими отношениями», — отметил Любимов.

Секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета партии Аркадий Фомин, в свою очередь, поблагодарил единомышленников за слаженную работу в рамках кампании по выборам президента, отметив, что рязанские единороссы провели успешную мобилизацию своего электората по всей Рязанской области, реализуя технологические и фоновые проекты как регионального, так и федерального уровня.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что 18 марта на избирательные участки пришли 111 тысяч партийных активистов. Это порядка 20% от общего числа проголосовавших на территории Рязанской области.

Фомин также отметил местные отделения «Единой России», которые успешно справились с поставленными задачами и в которых явка избирателей в день голосования была высокой.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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