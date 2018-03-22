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19:33, 22 марта 2018 369
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Любимов наградил участников флешмоба «УчастОК»

Любимов наградил участников флешмоба «УчастОК»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 22 марта, Николай Любимов наградил участников флешмоба «УчастОК», который проводили по инициативе регионального отделения «Единой России» 18 марта.

В Рязанской области флешмоб поддержали 3 500 человек, в том числе члены и сторонники партии, депутаты городской и областной думы — члены фракции «Единая Россия», а также сенатор Игорь Морозов. Активисты партии фотографировались на избирательных участках и выкладывали снимки в сеть под # УчастОК.

Самых активных пригласили сегодня на заседание регионального политсовета. Подарки вручили тем, кто опубликовал самое креативное фото с избирательного участка.

Среди победителей были авторы фотографий «Блондинка с собачкой», «Дед Мороз и Снегурочка голосуют на выборах», «Девушка в народном костюме», «Всей семьей на выборы», «Белый Медведь» и другие.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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