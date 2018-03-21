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12:23, 21 марта 2018 743
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В Рязани впервые выступят артисты Белорусского музыкального театра

В Рязани впервые выступят артисты Белорусского музыкального театра

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани впервые выступят артисты Белорусского музыкального театра. Спектакли пройдут на сцене рязанского музтеатра с 22 по 25 марта.

Как рассказали журналистам на пресс-конференции в региональном министерстве культуры и туризма, сами актеры рязанского театра уехали на гастроли в союзную республику.

По словам худрука белорусского театра Адама Мурзича, в его репертуаре более тридцати разножанровых концертных программ, в числе которых оперетта, мюзикл, рок-опера, балет, спектакль для детей и музыкальная комедия. «Я в первый раз приехал в Рязанскую область и надеюсь, мы с труппой обязательно приедем снова», — отметил Мурзич.

Глава областного минкульта Виталий Попов, в свою очередь, поздравил его с предстоящими праздниками Дня работника культуры и Днем театра. Он также подарил Мурзичу переизданное академическое издание энциклопедии Есенина и пригласил его посетить Константиново, Рязанский кремль и музеи города.

Расписание спектаклей:

  • 22 марта — водевиль в двух действиях «Подлинная история поручика Ржевского» (12+), начало в 19:00;
  • 23 марта — мюзикл в двух действиях «Стакан воды» (16+), начало в 19:00;
  • 24 марта — мюзикл для взрослых и детей в двух действиях «Приключения Кая и Герды» (6+), начало в 12:00;
  • 24 марта — оперетта в двух действиях «Тайный брак» (16+), начало в 18:00;
  • 25 марта — мульт-концерт в двух отделениях «Ничего на свете лучше нету» (0+), начало в 12:00;
  • 25 марта — гала-концерт в двух отделениях «С любовью к вам» (6+), начало в 18:00.

Билеты можно купить в кассе музтеатра.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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