В Рязани впервые выступят артисты Белорусского музыкального театра. Спектакли пройдут на сцене рязанского музтеатра с 22 по 25 марта.
Как рассказали журналистам на пресс-конференции в региональном министерстве культуры и туризма, сами актеры рязанского театра уехали на гастроли в союзную республику.
По словам худрука белорусского театра Адама Мурзича, в его репертуаре более тридцати разножанровых концертных программ, в числе которых оперетта, мюзикл, рок-опера, балет, спектакль для детей и музыкальная комедия. «Я в первый раз приехал в Рязанскую область и надеюсь, мы с труппой обязательно приедем снова», — отметил Мурзич.
Глава областного минкульта Виталий Попов, в свою очередь, поздравил его с предстоящими праздниками Дня работника культуры и Днем театра. Он также подарил Мурзичу переизданное академическое издание энциклопедии Есенина и пригласил его посетить Константиново, Рязанский кремль и музеи города.
Расписание спектаклей:
- 22 марта — водевиль в двух действиях «Подлинная история поручика Ржевского» (12+), начало в 19:00;
- 23 марта — мюзикл в двух действиях «Стакан воды» (16+), начало в 19:00;
- 24 марта — мюзикл для взрослых и детей в двух действиях «Приключения Кая и Герды» (6+), начало в 12:00;
- 24 марта — оперетта в двух действиях «Тайный брак» (16+), начало в 18:00;
- 25 марта — мульт-концерт в двух отделениях «Ничего на свете лучше нету» (0+), начало в 12:00;
- 25 марта — гала-концерт в двух отделениях «С любовью к вам» (6+), начало в 18:00.
Билеты можно купить в кассе музтеатра.