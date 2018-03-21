В Рязани к стае бродячих собак прибилась лиса

В Московском районе Рязани к стае бродячих собак присоединилась лиса. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».
Местные жители рассказали, что заметили лису неподалеку от лицея №52 по улице Космонавтов в компании десятка бездомных собак. Они опасаются, что хищница может быть бешеной.
При этом часть жителей микрорайона не боится бродячих животных и заботится о них.
«Покупаю им ошейники для блох, и они питаются два раза в день, и воды я им даю, то есть они не худые», — рассказала о своих «подопечных» жительница поселка Приокский Ольга Волкова.
Смотрите сюжет с 13:36