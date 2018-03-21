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14:22, 21 марта 2018 668
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В Рязани к стае бродячих собак прибилась лиса

В Рязани к стае бродячих собак прибилась лиса

В Московском районе Рязани к стае бродячих собак присоединилась лиса. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Местные жители рассказали, что заметили лису неподалеку от лицея №52 по улице Космонавтов в компании десятка бездомных собак. Они опасаются, что хищница может быть бешеной.

При этом часть жителей микрорайона не боится бродячих животных и заботится о них.

«Покупаю им ошейники для блох, и они питаются два раза в день, и воды я им даю, то есть они не худые», — рассказала о своих «подопечных» жительница поселка Приокский Ольга Волкова.

Смотрите сюжет с 13:36


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