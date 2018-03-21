«Северная компания» предложила рязанцам поселиться в «образцовом микрорайоне»

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«Северная компания», один из крупнейших застройщиков города, предложила рязанцам поселиться в «образцовом микрорайоне». По словам специалистов, у комплексной застройки целого микрорайона «с нуля» много преимуществ перед «точечным» встраиванием новых домов во дворы.
«В качестве примера можно привести жилой комплекс „Юный“ в Канищеве, где у домов просторные дворы, не возникает вопросов с местами для парковки, рядом зеленый сквер для семейных прогулок, в подъездах широкие холлы и достаточное количество лифтов, поблизости природа — озера и сосновый бор. В ЖК „Юный“ развита городская инфраструктура: новоселы обеспечены магазинами и сервисными пунктами любого профиля, общественным транспортом до центра Рязани. Уже построен детский сад на 220 мест, запланированы другие детские учреждения», — говорится в пресс-релизе.
За шесть лет «Северная компания» построили в микрорайоне шесть многоквартирных домов. В настоящее время рязанцы могут приобрести квартиры в домах шестой и седьмой очередей.