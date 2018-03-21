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15:43, 21 марта 2018 372

Нефтезавод организовал для рязанских школьников экскурсию на ферму

Нефтезавод организовал для рязанских школьников экскурсию на ферму

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», организовала для школьников профориентационную экскурсию на козью ферму в село Поляны.

Более 30 активистов детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» узнали, как правильно ухаживать за животными. Им также рассказали, каким образом получают экологически чистые молочные продукты и производят сыр, как реализуют продукции.

Работники фермы показали школьникам доильный цех, загоны для животных. Кроме того, дети посмотрели, как специалисты поили козлят молоком.

Поддержка экспедиции школьников стала очередным мероприятием РНПК в рамках программы по экологии и профориентации в 2018 году.


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