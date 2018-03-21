Нефтезавод организовал для рязанских школьников экскурсию на ферму

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», организовала для школьников профориентационную экскурсию на козью ферму в село Поляны.
Более 30 активистов детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» узнали, как правильно ухаживать за животными. Им также рассказали, каким образом получают экологически чистые молочные продукты и производят сыр, как реализуют продукции.
Работники фермы показали школьникам доильный цех, загоны для животных. Кроме того, дети посмотрели, как специалисты поили козлят молоком.
Поддержка экспедиции школьников стала очередным мероприятием РНПК в рамках программы по экологии и профориентации в 2018 году.