Двое рязанцев до смерти забили приятеля за кражу ножей. Об этом
В октября 2011 года мужчины несколько раз ударили своего знакомого по голове за то, что он украл у одного из них ножи. Через пару дней пострадавший умер.
По уголовному делу провели несколько судебных экспертиз. Московские специалисты установили, что мужчина скончался из-за нанесенных ему травм.
Рязанцев признали виновными по части 4 статьи 111 УК РФ. Их приговорили к пяти и четырем с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.