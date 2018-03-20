В среду рязанских водителей и пешеходов проверят на соблюдение ПДД

В среду, 21 марта, рязанские автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Об этом сообщили на
С нарушителями сотрудники ГИБДД проведут профилактические беседы, а при необходимости составят административные материалы. Пешеходам напомнят о правилах поведения на дороге, а так же о необходимости использования светоотражателей в темное время суток.
В сообщении отметили, что за первые два месяца 2018 года в Рязанской области произошло 62 ДТП с участием пешеходов.
Отмечается, что в Рязани наиболее аварийным временем является понедельник и среда с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00.