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14:53, 20 марта 2018 248
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Рязанцев пригласили отметить день поэзии

Рязанцев пригласили отметить день поэзии

Вечером в среду, 21 марта, в кафе «Вена» пройдет фестиваль «День поэзии», приуроченный к одноименному международному празднику.

В нем поучаствуют рязанские поэты и музыканты, среди которых — Сергей Гриматин, Оксана Калашникова, Сергей Свиридов, Дмитрий Пилипенко, Мария Тухватулина, Алексей Фошин, Илья Чеченев, а также резиденты арт-проекта «Подвалье».

Кроме того, на мероприятии выступят рязанские участники интернет-конкурса «Всемирный День Поэзии», который проводит поэтесса из Санкт-Петербурга Стефания Данилова.

Кафе «Вена» находится по адресу: улица Мюнстерская, дом №2.


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