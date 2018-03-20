Рязанцев пригласили отметить день поэзии

Вечером в среду, 21 марта, в кафе «Вена» пройдет фестиваль «День поэзии», приуроченный к одноименному международному празднику.
В нем поучаствуют рязанские поэты и музыканты, среди которых — Сергей Гриматин, Оксана Калашникова, Сергей Свиридов, Дмитрий Пилипенко, Мария Тухватулина, Алексей Фошин, Илья Чеченев, а также резиденты арт-проекта «Подвалье».
Кроме того, на мероприятии выступят рязанские участники интернет-конкурса «Всемирный День Поэзии», который проводит поэтесса из Санкт-Петербурга Стефания Данилова.
Кафе «Вена» находится по адресу: улица Мюнстерская, дом №2.