Мэрия разрешила построить многоэтажки на месте пустыря в Голенчине

Администрация Рязани выдала разрешение компании ООО «Тиволи» на строительство домов выше 12 этажей и увеличение плотности застройки с 8,5 до 62 тысяч квадратных метров на гектар на улице Березовой, 5. Постановление официально опубликовали во вторник, 20 марта.
На участке площадью 7 633 квадратных метра построят три секции 483-квартирного дома: девяти, 21 и 24 этажей. Под многоэтажками планируется подземный паркинг на 150 машино-мест. Остальную территорию оборудуют детскими площадками и проведут озеленение.
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