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15:11, 20 марта 2018 293
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Любимов поручил чиновникам из районов подключиться к борьбе с браконьерами

Любимов поручил чиновникам из районов подключиться к борьбе с браконьерами

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов поручил главам администраций районов подключиться к борьбе с браконьерами. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил сайт рязанского правительства.

К губернатору обратились активисты Совета при главе региона по охоте и рыболовству. Они попросили активизировать работу по поимке браконьеров.

«Браконьеры чаще всего известны, в том числе главам администраций районов, — отметил Любимов. — Прошу руководителей муниципальных образований подключиться к работе и взаимодействовать в этом вопросе с полицией, чтобы безнаказанным браконьерство не оставалось».

Ранее сообщалось, что из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась вдвое.


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