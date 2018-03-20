Любимов поручил чиновникам из районов подключиться к борьбе с браконьерами

Николай Любимов поручил главам администраций районов подключиться к борьбе с браконьерами. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил сайт рязанского правительства.
К губернатору обратились активисты Совета при главе региона по охоте и рыболовству. Они попросили активизировать работу по поимке браконьеров.
«Браконьеры чаще всего известны, в том числе главам администраций районов, — отметил Любимов. — Прошу руководителей муниципальных образований подключиться к работе и взаимодействовать в этом вопросе с полицией, чтобы безнаказанным браконьерство не оставалось».
Ранее сообщалось, что из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области