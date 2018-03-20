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17:22, 20 марта 2018 172

Филиал «Рязаньэнерго» расширил перечень услуг

Филиал «Рязаньэнерго» расширил перечень услуг

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» расширяет перечень услуг для потребителей. Кроме основных направлений по передаче электроэнергии и техприсоединению потребителей энергетики предложили дополнительные сервисы, касающиеся компетенции электросетевой компании.

В списке услуг, которые «Рязаньэнерго» предоставляет клиентам:

  • выполнение работ по «сопровождению» технологического присоединения;
  • установка и замена приборов учета;
  • оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования;
  • переустройство электросетевых объектов;
  • испытания и диагностика оборудования;
  • энергоаудит и энергосервис;
  • проектирование и строительство объектов энергетики.

Как рассказали в пресс-службе филиала, одним из популярных сервисов является технологическое присоединение «под ключ». При заказе услуги «сопровождения» технологического присоединения клиент получает весь комплекс работ от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети.

Один из популярных сервисов — техприсоединение «под ключ»

«Заключив соответствующий договор с филиалом, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Филиал имеет квалифицированный персонал с большим опытом работы, парк специальной техники, оборудования и материалов. Все это позволяет выполнить работы любой степени сложности в максимально сжатые сроки. Кроме того, электросетевая компания осуществляет гибкий подход к своим клиентам и выполняет работы по подключению объектов к электросетям с использованием как своих материалов, так и материалов заказчика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал филиала проводит работы по техническим нормам и требованиям. «Работы проводятся по договору, который по некоторым видам дополнительных услуг возможно заключить по упрощенной схеме в формате счета-договора. На все виды услуг предоставляется гарантия», — добавили в «Рязаньэнерго».

С перечнем дополнительных услуг можно ознакомиться в центре обслуживания потребителей по адресу: улица МОГЭС, дом №12 или по телефону 8 (4912) 20-42-22, а также по номеру Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).


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