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17:10, 20 марта 2018 245
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Двое рязанских железнодорожников пытались украсть топливо

Двое рязанских железнодорожников пытались украсть топливо

Двое рязанских железнодорожников пытались украсть дизельное топливо. Об этом сообщил отдел информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.

По версии следствия, топливо решил украсть мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Путевой машинной станции, находящейся в Московском районе Рязани. В «помощники» он взял своего коллегу-водителя.

В назначенное время водитель приехал на станцию на служебном грузовике с восьмью цистернами по 200 литров каждая. Мастер разблокировал механический замок топливной колонки и заправил емкости.

«Когда все имеющиеся в кузове емкости были заполнены, злоумышленники попытались скрыться с похищенным. Однако, довести свои преступные намерения до конца они не смогли, так как были задержаны транспортными полицейскими Рязанского линейного отдела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб мог превысить 43 тысячи рублей.

Уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 158 УК РФ передали в суд.


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